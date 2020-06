TZB-info / Výtahy / Modernizace výtahu k přepravě sportovních a turistických lodí na Orlíku

Modernizace výtahu k přepravě sportovních a turistických lodí na Orlíku

Statika v projektu je složitá, protože každá loď má jinou hmotnost a rozměry, ale i trochu jiný tvar kýlu. I samotná pokládka kolejiště na prodlouženou dráhu byla technicky velmi náročná.

Společnost Metrostav dokončila stavební část modernizace výtahu, který slouží k přepravě sportovních a turistických lodí na vodním díle Orlík. Stavbaři se dokázali vyrovnat s obtížnými podmínkami nouzového stavu, napjatým harmonogramem vymezeným plavební odstávkou i technicky náročnou konstrukcí. Investor Povodí Vltavy tak mohl na začátku května zahájit plavební sezonu. Unikátní dílo bylo až dosud při nedostatku srážek často mimo provoz. Prodloužení návodní části o 10 m v první fázi modernizace však snížilo minimální hladinu pro plavení lodí o 3,5 m, což umožňuje udržet zařízení v chodu i při extrémním suchu.

„Abychom neomezili lodní provoz, museli jsme do konce dubna stihnout celou stavební část včetně zpětného napuštění přehrady. Přitom třeba samotná pokládka kolejiště na prodlouženou dráhu byla technicky velmi náročná, protože jsme museli kolejnice před montáží naohýbat v hale tak, aby co nejlépe přilnuly ke stavebnímu podkladu. A do toho nám ještě zasáhl koronavirus. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat celému týmu za mimořádné nasazení a odhodlání a Povodí Vltavy za skvělou součinnost,“ říká vedoucí projektu Tomáš Beržinský z Metrostavu.

Druhá část zakázky v režimu Design & Build (vyprojektuj a postav)

Nyní bude na Orlíku následovat druhá, ještě komplikovanější fáze projektu, spočívající ve výrobě nového plošinového vozíku. Protože však investor zadal zakázku v režimu Design & Build (vyprojektuj a postav), společnost Metrostav musí napřed vypracovat studii a projektovou dokumentaci. Nový vozík by měl být vyroben v příštím roce a osazen v plavební odstávce na jaře roku 2022. Cílem je co nejvíce navýšit kapacitu výtahu a variabilitu přepravovaných lodí. Zatímco současný vozík dokáže přepravit loď o váze 3,5 t, díky modernizaci se maximální nosnost výtahu téměř zdvojnásobí.

Lodní výtah na Orlíku vyniká výškou přes 70 m a délkou 277 m

„Zejména pro statiky je fáze návrhu docela dobrodružná, protože každá loď má nejen jinou hmotnost a rozměry, ale i trochu jiný tvar kýlu. Věřím, že vodáci modernizaci velmi ocení, protože zatímco v současnosti odbaví výtah maximálně zhruba 1200 lodí za plavební sezonu, po modernizaci by to mohlo být až přes 2000,“ doplňuje Tomáš Beržinský.

Lodní výtah na Orlíku vyniká výškou přes 70 m a délkou 277 m. Přeprava plavidel v něm probíhá nasucho po kolejové dráze. Plošinový vozík zanořený ve vodě pod přehradou se s připevněnou lodí pomocí elektrického navijáku vytáhne po kolejích na korunu hráze ke strojovně, tam jej točna obrátí na druhou stranu a vozík se po kolejích spustí zpět do vody. Modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík je koordinovaná s připravovanou stavbou nového bezpečnostního přelivu, který by měl ochránit orlickou hráz před desetitisíciletou vodu s průtokem vody až 5300 m3 za vteřinu, což přibližně odpovídá stavu při ničivých povodních v roce 2002. Nový přeliv má vzniknout vedle současné přehradní hráze a bude se skládat ze tří přelivných polí. Pod ní pak vyústí do velkého betonového koryta.

Stopa historie výstavby přehrady v Metrostavu

Pro společnost Metrostav má vodní dílo Orlík zvláštní význam. Největší českou přehradu totiž před téměř 60 lety vybudoval národní podnik Vodní stavby, z nějž byl dnešní Metrostav později vyčleněn. Tým Tomáše Beržinského má na co navazovat, protože jeho předchůdci dokázali v 60. letech dokončit přehradu o osm měsíců dříve, než bylo původně plánováno, a také velmi kvalitně, což se potvrdilo při povodních v letech 2002 a 2013.