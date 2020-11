TZB-info / Výtahy / Unikátní řešení české firmy umožňuje ovládat výtahy bezdotykově

Tlačítka výtahů jsou jednou z nejrizikovějších ploch pro rozšíření infekce nejen v kancelářských budovách. Nová aplikace je součástí ekosystému chytrých nástrojů od Sharry, díky kterým mohou správci budov minimalizovat rizika nákazy v situaci, kdy se velké množství lidí vrací z home office.

Tuzemská PropTech firma Sharry zareagovala na krizi vyvolanou koronavirem a připravila inovativní řešení, které umožňuje ovládat výtahy bezdotykově, přímo z mobilního telefonu. Právě tlačítka výtahů jsou totiž potenciálně jednou z nejrizikovějších ploch pro rozšíření infekce nejen v kancelářských budovách. Nová aplikace je součástí ekosystému chytrých nástrojů od Sharry, díky kterým mohou správci budov minimalizovat rizika nákazy v situaci, kdy se velké množství lidí vrací z home office do kanceláří.

Česká firma Sharry, která dodává chytrá řešení do nejmodernějších kancelářských budov v Evropě, USA a Africe, vyvinula za necelé tři týdny speciální řešení pro bezdotykové ovládání výtahů. Tato inovace přispívá v boji proti šíření COVID-19 a dalších nemocí. „Když člověk v přízemí projde turnikety, náš systém mu automaticky přivolá výtah do patra, kde pracuje. Pokud mu výtah ujede, nebo chce jet do jiného patra, jednoduše na mobilu zvolí číslo podlaží,“ popisuje základní scénář Ondřej Langr, product manager ze Sharry. Uživatel tak může výtah ovládat ze svého mobilu, nemusí používat tlačítka, kterých se v běžném provozu dotkne několikrát denně prakticky každý zaměstnanec i návštěvník dané budovy. „Novinku vyvíjíme ve spolupráci s největšími dodavateli výtahů a na základě požadavků od našich zákazníků z celého světa,“ doplňuje Ondřej Langr.

Hlavní benefity bezdotykového ovládání výtahů od Sharry

Automatické přivolání výtahu při příchodu uživatele do budovy.

Ovládání výtahu výhradně pomocí osobního telefonu.

Minimalizace přenosu nákazy z povrchů, kterých se dotýká velké množství lidí.

Speciální senzory (beacony) nebo lokalizace uživatele dle GPS brání přivolání výtahu na dálku, například doma z gauče.

Uživatel na mobilu přednostně uvidí „své“ patro a přízemí, tedy dvě nejčastěji navštěvovaná podlaží, pro co nejrychlejší výběr.

Nové bezdotykové řešení je plně kompatibilní se systémem vstupu pomocí mobilního telefonu, kterým Sharry výrazně zlepšuje zážitek z administrativních budov. Tzv. mobile „access system“ umožňuje nahrát si vstupní plastovou kartu jako virtuální kartičku do mobilní aplikace, a používat tak ke vstupu jen vlastní telefon. Je to efektivnější, uživatelsky komfortnější a navíc také bezpečnější, protože virtuální kartu lze předat online, není nutný osobní kontakt.

Bezpečný návrat do kanceláří

Sharry bezdotykovým ovládáním výtahů rozšiřuje paletu služeb a funkcí, které integruje do jednoho chytrého ekosystému a které uživatel může ovládat díky moderní aplikaci přímo ze svého smartphonu. „Zároveň správcům a property manažerům poskytujeme další nástroje, jak eliminovat riziko nákazy v budově a připravit se na návrat lidí z domácího prostředí zpět do kanceláří,“ nastiňuje Chief Product Officer (CPO) a spoluzakladatel Sharry Jakub Řezníček.

Společnost nabízí mimo jiné bezkontaktní odbavení návštěvníků v lobby, kteří se nemusí zapisovat do sdílené „knihy návštěv“ ani používat jednorázové plastové karty, ale ohlásí se na recepci pomocí QR kódu ve svém mobilu.

Rovněž při příjezdu ke garážím není nutné sahat na plastovou kartu nebo se dotýkat tlačítka interkomu. Chytrý parkovací systém, který je designovaný na maximální využití parkovacích stání v budově, dokáže díky chytrým kamerám automaticky rozpoznat registrační značku vozu nebo ho lze ovládat pomocí mobilu.

V neposlední řadě potom Sharry umožňuje využívat mobilní aplikaci a tzv. digital signage, tedy obrazovky v budově a skrze ně uživatelům a návštěvníkům připomínat, jaká opatření jsou aktuálně platná a jak se v budově chovat co nejohleduplněji.

Společným jmenovatelem všech těchto produktů je maximálně bezkontaktní používání sdílených ploch ve společných prostorách budovy a co nejpříjemnější zážitek při pobytu v budově. Správci budov zároveň mají k dispozici kanál pro rychlou komunikaci se všemi uživateli. Jak totiž upozorňuje Ondřej Langr ze Sharry s odvoláním na studii American Society for Microbiology, i když je v budově kontaminovaný pouze jeden povrch, virus se v řádu několika málo hodin dokáže masivně rozšířit.

Proč jsou výtahy rizikové a čeho se lidé při návratu do kanceláří bojí?

„ Jedním z hlavních způsobů, jak se šíří nemoc covid-19, je kontaminace věcí, kterých se dotýkají zákazníci nebo zaměstnanci ,“ upozorňuje Světová zdravotnická organizace.

,“ upozorňuje Světová zdravotnická organizace. Tlačítka ve výtazích jsou potenciálně rizikovější pro přenos nákazy než kliky od toalet nebo madla na splachování, ukázal výzkum publikovaný v magazínu Open Medicine.

Realitně konzultantská společnost Knight Frank výtahy zmiňuje na prvním místě ve výčtu nejrizikovějších prostor v administrativních budovách.

V kancelářích se viry šíří potenciálně velmi rychle. Dle studie American Society for Microbiology se z jednoho infikovaného místa rozšíří do čtyř hodin na 40–60 % uživatelů, návštěvníků či často používaných povrchů.

Aby se lidé v kancelářské budově cítili znovu bezpečně, je vhodné omezit kapacitu výtahu. Pro toto opatření se v průzkumu HubbleHQ a Concrete VC vyslovilo 85 % respondentů.

Existuje několik možností, jak eliminovat dotyk prstu s potenciálně infikovaným tlačítkem výtahu: Můžete zkoušet výtah přivolat loktem (pokud se trefíte), nahradit ukazováček tužkou (pokud ji nepoužíváte jako antistresové kousátko) nebo s sebou nosit dostatečné zásoby dezinfekce… Nebo využít inovativní bezdotykové ovládání vyvinuté firmou Sharry. „Svět se změnil. Musíme se připravit na to, že i po odeznění pandemie koronaviru bude přetrvávat snaha co nejvíc eliminovat kontakt s jiným člověkem nebo věcmi. Budoucnost je bezdotyková. Bezdotykové ovládání výtahů ale není 'hudbou budoucnosti', existuje již nyní,“ uzavírá Josef Šachta, CEO společnosti Sharry.