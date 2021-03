TZB-info / Výtahy / Taky máte dům bez výtahu?

Taky máte dům bez výtahu?

Určitě se to stalo i Vám a je jedno kolik Vám je let. Jednoduše jste si malinko ublížili, zakopli, udělali více dětí, nebo trochu či více zestárli a cesta domů, pokud nebydlíte v přízemí, se stala malou křížovou cestou. Pojďte se spolu s námi podívat, jak si vybrat ten správný výtah pro Vás.

Možná v této době jste si řekli dost a začali hledat řešení, kdy se cesta domů stane příjemným zážitkem a stali se odborníkem na výtahy. Jenže záhy Vám došlo, že se „výtahářem“ tak jednoduše nestanete, protože všichni slibují všechno, a nakonec ve vašem okolí vypadají skoro všechny výtahy jako komaxitovaná konzerva (komaxit = práškový nátěr), ve které si požitek z cesty domů těžko představíte, i když se tam taky většinou dostanete.

1. Kam výtah ve Vašem domě umístit

Vnitřní výtah do volného prostoru v domě

Tak tedy bydlíte v bytovém domě, který má odhaduji 4 patra, a do kterého v průběhu reálného socialismu, kdy Váš dům stavěli, zapomněli instalovat výtah. Hned se nám tady otevírají dvě možnosti – v domě je volný schodišťový prostor (mívá rozměry asi 1 250 mm × 2 200 mm), nebo je zde volná šachtice (mívají rozměry asi 1 100 mm × 2 000 mm). V obou případech máte vyhráno a nabízí se řešení:

výtah lanový elektrický s boční mini strojovnou plus ocelová prosklená konstrukce výtahové šachty pro situaci, kdy je volný schodišťový prostor

plus výtahové šachty pro situaci, kdy je volný schodišťový prostor lanový výtah bez strojovny (hlava šachty ale toto řešení většinou nedovoluje, mívá jen okolo 2,6 m)

výtah hydraulický se strojovnou pod schody nebo za šachtou pro obě varianty

se strojovnou pod schody nebo za šachtou pro obě varianty mini výtah máte-li rodinný dům, penzion nebo třeba ordinaci a to o 2 nebo 3 patrech

Venkovní výtah vně budovy

Pokud bohužel nemáte ve svém bytovém domě schodišťový, nebo jiný prostor, jediným řešením je umístit výtah vně budovy. Je to sice dražší řešení, ale můžete si vybrat výtah přesně podle Vašich představ, jelikož nejste limitování prostorem. V případě, že výtah navíc umístíte do ocelové prosklené šachty, budete z něj mít krásný výhled do okolí. Řešení, které se nabízí je:

Lanový výtah bez strojovny (se strojem v hlavě šachty) v ocelové, nebo zděné šachtě

(se strojem v hlavě šachty) v ocelové, nebo zděné šachtě Mini výtah, máte-li rodinný dům, penzion nebo třeba ordinaci a to o 2 nebo 3 patrech v ocelové, nebo zděné šachtě

Hydraulický výtah v zrcadle schodiště LC HydroSpace, společnosti LiftComponents s.r.o.









Lanový výtah bez strojovny LC maxi – přístavba vně budovy obecního úřadu Kozlovice (zdroj: LiftComponents s.r.o.)

2. Jaké druhy výtahů jsou na trhu

Lanové výtahy se strojovnou nad šachtou

Pokud bydlíte ve vyšším bytovém domě se spoustou podlaží a větším provozem, je pro Vás jasnou volbou lanový výtah se strojovnou. Jedná se o energeticky úsporný výtah s tichým a odladěným chodem díky umístění stroje v samostatné strojovně. Umístění je možné do zrcadla schodiště nebo do výtahové šachty.

nosnosti od 320 do 2 000 kg

léty prověřená technologie, ocelová lana vydrží až 2× déle než poplastovaná lana či pásy

tento výtah nemá moc nevýhod, nejlepší řešení pro bytové domy od 5 stanic a více

Lanové výtahy s boční mini strojovnou

Řešení vyvinuté hlavně pro domy bez výtahu. Je navržen speciálně pro velice úzké výtahové šachty. Jedná se o energeticky úsporný výtah s tichým a odladěným chodem díky umístění stroje v samostatné strojovně. Umístění je možné do zrcadla schodiště nebo do výtahové šachty.

nosnosti od 320 do 650 kg

ostatní je stejné jako u lanových výtahů

jedná se o nejlepší řešení pro domy bez výtahu

Lanové výtahy bez strojovny

Pokud bydlíte v bytovém domě, máte administrativní budovu, nebo třeba v památkově chráněné budově, uvnitř které je pro výtah pouze omezený nebo žádný prostor, nejvíce Vám přijde vhod lanový výtah bez strojovny. Jedná se o prostorově velmi úsporný výtah se strojem umístěným přímo v šachtě. Ideální řešení také jako přístavba vně budovy.

nosnosti od 320 do 2 000 kg

hlava pouze 2 700 mm, prohlubeň od 500 mm

energeticky jedno z nejúspornějších řešení

pro domy bez výtahu s hlavou šachty okolo 2,5 m se nedá použít

Hydraulické výtahy

Pokud bydlíte v bytovém domě do 4 podlaží a přejete si prostý, tichý výtah, který má nižší pořizovací náklady a dlouhou životnost, hydraulický výtah bude Vaší jasnou volbou. Jedná se o velmi jednoduchý výtah se snadnou údržbou pro nízké budovy do 6 stanic, bytové domy, pensiony, hotely a modernizace. Umístění je možné do zrcadla schodiště nebo do výtahové šachty.

nosnosti od 320 do 1 600 kg

výhodou je jeho jednoduchost spolu s příznivou cenou

nevýhodou je vyšší spotřeba elektrické energie (o tom si povíme později) a taky menší rychlost 0,5 m/s a tím i menší dopravní kapacita

Hydraulické (elektrické) plošiny do rodinných domů, firemních sídel, či ordinací

Chcete-li na pořízení výtahu ušetřit a máte rodinný dům, penzion či jiný dům do 2 až 3 pater, vyberte si malou hydraulickou plošinu, která je velmi úsporná – když výtah jede, spotřebuje si tolik, co Vaše žehlička (2,2 kW), provoz plošiny Vás pak stojí pouze asi 1 200 Kč/rok. Umístění do výtahové šachty nebo jako přístavba vně domu.

nosnosti od 250 do 500 kg

hlavní výhodou je velmi příznivá cena

plošinu na první pohled od výtahu nerozeznáte

nevýhodou je velice malá rychlost 0,15 m/s a tím i malá dopravní kapacita

Jednoduché doporučení je:

Pro bytové či jiné domy okolo 4 a více stanic zvolte lanový výtah s boční mini strojovnou, nebo výtah bez strojovny

Pro bytové domy do 4 stanic s malým provozem a s omezeným rozpočtem zvolte výtah hydraulický

Pro rodinné domy, pensiony či ordinace do 3 stanic s malým provozem stačí hydraulická (elektrická) plošina



Lanový výtah bez strojovny LC maxi v Základní škole Polička (LiftComponents s.r.o.)

3. Jak jsou na tom české a slovenské firmy

V České republice a na Slovensku existuje spousta výtahových firem. Avšak jen málo z nich jsou skuteční výrobci, kteří výtahy opravdu vyrábí. Při výběru firmy se dívejte na to, jestli je daná firma přímo výrobce, nebo výtahy nakupuje jako celek od jiné osvědčené firmy, případně odkud přesně výtahy má. Zajímejte se o záruku, životnost a dostupnost náhradních dílů.

Existují výrobní firmy, které Vám výtah vyrobí a také namontují a servisují.

Existují výrobní firmy, které výtahy vyrábí a vyvíjí. A jejich montáž a servis provádí servisní firma ve Vašem okolí, která je Vám nejblíž (vhodné z hlediska dostupnosti servisu).

Jsou zde i firmy, které výtahy skládají od různých výrobců komponentů, a to přímo na místě instalace, (tj. u Vás teprve zjišťují, zda jsou díly vzájemně kompatibilní) a na ty pozor.

Nakonec zde máme některé malé výrobce, kteří tvrdí, že jejich zastaralé technologie vyrobí kvalitní výtah. Nevyrobí – projeví se to dříve nebo později na poruchovosti a životnosti výtahu.

Problémem malých výrobců je, že jediný, kdo je poté schopen skutečně servisovat jejich výtah, jsou oni sami a pokud nebudete se servisem spokojeni, nemáte moc na výběr.

Jednoduché doporučení je:

Pokud firma říká, že je výrobce, navštivte ji. Dobrý výrobce Vám rád ukáže svoji firmu, výrobu a firemní showroom. Pokud je to malá či střední servisní firma, která výtahy nakupuje přímo od výrobce – tady platí to samé, zajeďte se na některé jejich realizace podívat a ověřte si, zda je firma výrobcem autorizována. Skládaným výtahům se raději vyhněte.



Hydraulická plošina LC mini v horském hotelu na Čeladné, zdroj: LiftComponents s.r.o.

4. Jaký design výtahu si můžete vybrat

Jak už jsme se v úvodu zmínili, často, nebo ve velké většině, vypadají výtahy v našem okolí jako komaxitovaná (komaxit = práškový nátěr) konzerva, ve které si požitek z cesty domů těžko představíte, i když se tam, ale většinou také dostanete.

Jenže takto to být nemusí. Ono se to možná nezdá, ale počítáme, že výtah ve 4 patrovém domě ujede ročně asi 50 000 jízd, když má pater 8 ujede asi 100 000 jízd za rok, a to je asi 280 jízd denně, a to znamená při průměrné jízdě, která bude trvat asi 20 s, že výtah je v provozu 1,5 h denně… u 4 stanic je to asi 45 min denně.

Ročně v něm tedy někdo stráví 11,5 dne u 4 stanic a 23 dní u 8 stanic, a to už myslím stojí za to, vybrat si takový dizajn, ve kterém se budete cítit dobře. Nakonec bych dodal, že pokud se nepřestěhujete, tak tohle se bude opakovat dalších (průměrných) 15 let.

Naše doporučení je – vybírejte dobře a nešetřete, okamžitě vyřaďte všechny nátěry a komaxity (komaxit = práškový nátěr), které už jsou více než přežitkem z porevoluční doby.

Co se tedy nabízí

Pokud šetříte, výtahem moc nejezdíte a design Vám nic neříká:

Povrchy stěny kabiny – PLALAM a jiné podobné povrchy (pozinkovaný plech + PVC film + ochranný film)



Povrchy stěny kabiny – PLALAM a jiné podobné povrchy (pozinkovaný plech + PVC film + ochranný film) Zlatý střed, pokud se chcete cítit dobře:

Povrch stěn kabiny dvouvrstvý, finální vrstva třeba POLYREY (Fr.) (vysokotlaký laminát s velkou variabilitou a odolností) – otěruvzdornost, odolnost proti proražení, vysoká odolnost vůči teplotě (do 180 °C), vysoká odolnost proti průniku vody (více než 200 barevných provedení).



Povrch stěn kabiny dvouvrstvý, finální vrstva třeba POLYREY (Fr.) (vysokotlaký laminát s velkou variabilitou a odolností) – otěruvzdornost, odolnost proti proražení, vysoká odolnost vůči teplotě (do 180 °C), vysoká odolnost proti průniku vody (více než 200 barevných provedení). Něco, co bude krásné napořád, sklo a skleněný design:

Skleněný dizajn je řešení opravdu na pořád, je nadčasové a vždy elegantní, tohle Vám budou v okolí závidět. Jedná se o technologii, kdy se mezi dvě skleněné tabule vloží Vámi vybraný motiv či fotka. Můžete se tak v kabině výtahu dívat na les, pláž či na jiný motiv, který je Vám blízký.



Skleněný design– na levé stěně je mezi skly fotografie ženy na pláži, na zadní stěně jsou mezi skla vloženy klasy obilí

Nakonec by to mohlo vypadat asi takto:

Provedení kabiny – stěny kabiny jsou dvouvrstvé, skládající se z pozinkovaného plechu, který je obložený vysokotlakým, velice odolným tvrzeným laminátem Polyrey (nebo podobný materiál od jiného výrobce).

A dobrý výrobce Vám navrhne i doporučené barevné kombinace, podívejte se na ně:

Co se týče vybavení a ovládání výtahů

Standardně by to mělo vypadat asi takto: antivandální tlačítka v nerezovém panelu k tomu, nějaké dizajnové zrcadlo, kvalitní madlo, podhledové osvětlení a pokud je v domě více starších lidí, doporučujeme sedačku a taky hlásič pater. Celé vybavení vidíte na obrázku. A to je i naše doporučení.

Jste-li hi-tech pozitivní – ovládejte svůj výtah přes Touch displej, který dokáže přehrát jakékoliv video, můžete se tak ve výtahu dívat na trailer k novému filmu nebo zábavná videa. Tento displej také zobrazuje zprávy, můžete si tak ve výtahu přečíst aktuální zprávy dne.

To nejnovější a v naší době covidové nejbezpečnější a nejhygieničtější je bezdotykové ovládání nebo ovládání gesty.



Vybavení kabiny výtahu – zrcadlo, sedačka, madlo a kabinový přivolávač v antivandalním provedení. Zdroj: LiftComponents s.r.o.

Dotykový touch displej v kabině, který přehraje jakékoliv video, zobrazuje zprávy a čas. Zdroj: LiftComponents

Ovládání gesty. Pohybem ruky nahoru, nebo dolů, si přivoláte výtah, který jede ve směru pohybu vaší ruky. Zdroj: LiftComponents



5. Povíme si o skládaných výtazích

Tohle bychom měli asi napsat s vykřičníkem, jako upozornění. „Pozor na skládané výtahy!“, které jsou zpravidla osazeny levnými komponenty z pochybných destinací, což se dříve nebo později projeví na životnosti a poruchovosti výtahu, navíc náhradní díly jsou pak téměř nedostupné! Často patří k nejlevnějším, ale nemusí to být pravda.

Poznáte je podle toho, že mají velice málo referencí tady u nás, zato mají krásné zahraniční katalogy a jelikož nejsou dodávány jako kompletní sety, zkušební věží se stává Váš bytový dům, kde se teprve testuje, zda dodané komponenty budou vzájemně kompatibilní nebo ne.

A ještě jedna poznámka – servisní síť. Pro skládané výtahy malých výrobců existuje jen jediná servisní firma, která by měla dodanému výtahu rozumět – a to je ta, co výtah instalovala. Nemáte pak na výběr. Všichni ostatní při servisu tápou, servisují zařízení dokud to jde a pak to vzdají. A to už je většinou po záruce.

Naše doporučení je – skládaným výtahům se vyhýbejte

6. O nadnárodních firmách

Co se týče naší staré Evropy, tak okolo poloviny výtahového trhu ovládají 4 nadnárodní koncerny. Jejich katalogy připravují nejlepší marketéři, kteří vyzdvihují nějakou zázračnou technologii, kterou ve Vašem výtahu musíte mít a vše ostatní je podle nich zcela zastaralé. A v tom je hlavní úskalí. Tato speciální technologie není nijak zázračná, ale zmíněná firma má na ni patent (užitný, nebo průmyslový vzor), což samo o sobě nic neznamená, dokud ji nebudete potřebovat vyměnit. U výměny počítejte s tím, že si za ní zaúčtují takovou cenu, že se tomu budete ještě několik let divit. Není to pravidlem, ale je to velice časté vždy po záruce a náhrada za jiný podobný díl není možná.

Jejich výtahy nejsou vůbec špatné, to bychom si nedovolili říct – ale zájem těchto firem je mít Vás uvázané v jejich servisní smlouvě, a to nejraději hned na 10 let dopředu. A pak už s tím nic neuděláte.

Naše doporučení je – pokud je to Váš dům, zvažte tuto skutečnost. Speciální nosné prostředky, patentované technologie atd mají i speciální cenu náhradních dílů. Ale pokud Váš dům jen pronajímáte, klidně si je zvolte, máte pak větší jistotu, že firma bude existovat i za několik let a větší náklady na servis Vám zaplatí nájemníci.

7. Trochu o číslech a energetické úspoře





Energetická účinnost výtahu je jedna z velmi důležitých oblastí ochrany životního prostředí i Vaší peněženky.

Neplaťte za provoz výtahu více než musíte díky úspornému řízení výtahu, jehož spotřeba naprázdno je často větší než spotřeba jízdy výtahu.

Pro názornost: výtahy v obytných domech dosahují dle našich zkušeností asi 100 až 120 000 jízd ročně což je asi 8 500 jízd měsíčně a 300 jízd denně. Jednoduchou matematikou dojdeme k tomu, že výtah denně jede asi 2 hodiny a stojí celých 22 hodin! (Pokud bude výtah těchto 22 hodin v úsporném režimu, ušetříte tím nemalé peníze)

Pojďme se ale podívat na to, o jakých číslech spotřeby se bavíme. Pro názornost výtah lanový elektrický s frekvenčně řízeným pohonem (jiné by už neměl ani nikdo nabízet) o nosnosti 400 kg, pro 5 osob a na 5 pater, ročně ujede asi 50 000 jízd a spotřebuje 735 kWh. Přepočteno na peníze, při ceně 5 Kč/kWh je cena za elektrickou energii za rok cca 3 700 Kč, pokud máte úsporné řízení výtahu (stand-by režim = pouze 50 W) Pokud by tato spotřeba naprázdno byla ale 100 W, je to 1 170 kWh a 5 900 Kč za energii za rok.

S úsporným řízením výtahu proto:

Ušetříte za provoz výtahu, jehož klidová spotřeba je často větší, než spotřeba jízdy výtahu

Výtah se po chvíli nečinnosti uvede do režimu spánku (tzv. stand-by režim)

V režimu spánku se automaticky vypnou všechny spotřebiče – podsvětlení tlačítek a panelu v kabině, displeje v kabině i displeje ve stanicích. Do úsporného režimu se převede také rozvaděč výtahu s měničem a operátor dveří.

Po zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka je výtah okamžitě připraven k plnému provozu

Pár slov o Rekuperaci elektrické energie, což je vrácení energie při brzdění zpět do sítě. Někteří výrobci toto řešení nabízejí, náš názor na to je řekněme velice zdrženlivý a řekneme Vám proč. Zmiňovaný výtah o nosnosti 400 kg a 5 stanicích má roční nájezd cca 50 000 jízd tj. 140 jízd denně a to znamená, že je 45 min denně v provozu (pří 8 stanicích bude v provozu 1,5 h). A rekuperace znamená, že asi z poloviny tohoto času budete vracet energii zpět do sítě. Proč z poloviny? (Protože když je výtah plný a jede nahoru, žádná rekuperace není možná, energie se spotřebovává. Rekuperuje se pouze, když jede prázdná kabina nahoru, nebo plná dolů (což je cca 20 až 40 minut denně).)

A tohle nám nedává žádný větší smysl šetřit jen půl hodiny, nebo max 40 minut denně. Mnohem více se dá ušetřit, pokud používáte úsporné komponenty, které vám sníží stand-by spotřebu na minimum. Když totiž výtah stojí, spotřebuje často více energie, než která je potřebná celkově pro jízdu. Rekuperace má smysl pro opravdu velké zdvihy a velké výtahy.

Co by nemělo dobrému výtahu chybět?

Určitě se shodneme, že pokud vydáte svoje peníze, investujete čas a energii do realizace výtahu, tak by nám měl soužit a naplňovat naše definovaná očekávaní a představy.

Co bychom tedy měli chtít po výtahu? Co by nemělo dobrému výtahu chybět?

Na předním místě je spolehlivost a servis. Můžete mít sebelepší výrobek, ale pokud bude vykazovat chyby a nebude fungovat budete nespokojeni. Častým jevem skládaných výtahů je vzájemná nekompatibilita a při jakémkoliv servisním zásahu vznikají dohady o tom, kdo za co nese zodpovědnost, těmto řešením se vyhýbejte, protože Váš výtah je a musí být spolehlivý a s lehce dostupným servisem od autorizovaného partnera. Váš dodavatel výtahu, by měl být tedy autorizován a mít zaškolené pracovníky na servis.

Elegantní design celého výtahu (co potěší oko ženy a kvalitou zaujme muže). Výtah by měl být vyroben z kvalitních materiálů, mít moderní design a pečlivé zpracované všechny detaily. Uvědomte si, že jeho provedení Vás bude doprovázet v následujících letech při cestě z Vašeho bytu do práce, za zábavou, sportem nebo na nákupy, … a naopak Vás po celém dni, často unavené doveze v příjemném prostředí bezpečně domů. Proto je kvalitní design to, co by nemělo dobrému výtahu chybět.

Úsporný provoz a energetická účinnost je velmi diskutovanou kapitolou a v posledních letech preferovanou vlastností výtahu, vybírejte proto jen energeticky úsporné výtahy.

Čitelná politika ceny náhradních dílů a odborný přístup při servise výtahu jsou jedny z hlavních požadavků na servisní organizaci. Vyžadujte otevřené systémy řízení, kdy je výtah schopno servisovat více firem než jen ta, která výtah dodala. Uzavřené systémy velkých firem, jsou zpravidla levné při nákupu a drahé při servise.

Požadujte výtah s dálkovým monitoringem – Sledujte svůj výtah kdykoli a odkudkoli přes chytrý telefon nebo počítač. Přivolejte si výtah z kanceláře, bytu, když odcházíte. Výtah servisní organizaci sám řekne, kdy potřebuje servis, a to často mnohem dříve, než problém zjistí uživatelé. Toto není vize, ale v dnešní době standardem kvalitních výrobců a dodavatelů.

Příběh realizace výtahu v bytovém domě v Karviné

Paní Iveta je předsedkyně SVJ jednoho čtyřpatrového domu v centru Karviné, ve kterém zároveň sama bydlí, do kterého v době reálného socialismu, kdy se dům stavěl nebylo povoleno instalovat výtah.

První vlna revitalizace domu proběhla před několika lety, dům je zateplený a má vyměněná okna. V domě převládá starší generace, a proto se majitelé bytů rozhodli navrhnout v druhé etapě revitalizace svého domu, výstavbu výtahu. Návrh se setkal s podporou ostatních členů, samozřejmě kromě obyvatel nejnižších podlaží, a na schůzi SVJ byla nakonec schválena jeho výstavba.

Obyvatelé měli velké štěstí, protože se v domě vedle schodiště nacházela nevyužitá komunikační šachta. Měla dostatečné rozměry asi 1 050 mm × 1 700 mm a tak bylo umístění výtahu předem jasné.

Nikdo z obyvatel domu však výtahům nerozuměl, proto společně oslovili několik výtahových firem v okolí. Všechny firmy se k nim přijely podívat, zaměřit šachtu a doporučit vhodný typ výtahu. Poté obdrželi několik nabídek.

Paní Iveta jako předsedkyně SVJ se spolu s některými obyvateli rozhodla navštívit vybrané 3 kandidáty na realizaci. Po návštěvě jejich firem zjistila, jak velké rozdíly mezi firmami ve skutečnosti jsou, i když jejich nabídky byly velice podobné. Nejlepší z nich ji ukázal firemní showroom, nechal nahlídnou do výroby a předal seznam podobných realizací v okolí. Ten nejhorší je do své firmy vůbec nevzal, jen ji zavezl ukázat několik realizací do vedlejšího města.

Rozhodující kritéria byla: kvalitní český výrobek, dostupný servis, hezký dizajn, energetická úspora a příznivá cena. Rozhodnutí pak bylo docela jednoduché.

Vybrali si lanový výtah LC DoubleSpace (s nosností 375 kg) s mini boční strojovnou, vyvinutý přímo pro domy bez výtahu. Rozhodli se nešetřit na kvalitě ani designu a zvolili si kvalitní a elegantní kabinu, vyrobenou z oboustranně pozinkovaného plechu, obloženého vysokotlakým laminátem Polyrey. Zadní stěna kabiny je v černém designu a boční stěny jsou v bílém designu.

Celkově trvala výstavba lanového výtahu LC DoubleSpace 6 týdnů.

Paní Iveta o výtahu říká:

„Z výtahu jsou nadšeni hlavně starší obyvatelé domu, jimž se výrazně zjednodušila cesta domů. S termínem, rychlostí montáže a odvedenou prací jsme byli spokojeni, výtahy nám bezproblémově slouží od roku 2018, což svědčí o jejich kvalitě. Celkový požitek z jízdy výtahem je skvělý.“

„Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci společnostem Lift Components s.r.o. a Výtahy Silesia s.r.o. za profesionální spolupráci a dobrý průběh realizace v bytovém domě v Karviné-Mizerov, ul. Majakovského.“