Moderní výtah jako kompatibilní stavebnice

Moderní výtah to není jen jízda nahoru a dolů, ale také dobrý pocit z jízdy domů po celodenním shonu. Situace, kdy táhnete do 4+ patra plnou nákupní tašku a k tomu kočárek s dítětem, je pro mnohé již nepředstavitelná. A co teprve lidi, kteří mají potíže s chůzí, nebo stěhování? Moderní výtah šetří vaše síly, zvyšuje bezpečnost a kvalitu vašeho života.

Co je to tedy moderní výtah?

1. Výtah přímo od výrobce

Výtah přímo od výrobce = výtah jako kompatibilní stavebnice

Dnešní moderní výtahy jsou díky špičkovým technologiím vyrobeny jako kompatibilní stavebnice, což zaručuje jejich dlouhou životnost.

Výtah od výrobce má vždy označení typu a jasnou definicí (rodné číslo). Výtah od výrobce není náhodná skládačka momentálně nejlevnějších výtahových komponentů na trhu, kdy se jejich vzájemná kompatibilita testuje až u zákazníka.

V České republice a na Slovensku existuje spousta výtahových firem. Avšak jen málo z nich jsou skuteční výrobci , kteří výtahy opravdu vyrábí.

Skutečný výrobce má vždy síť partnerů, kteří zabezpečují montáž a servis.

Montáže a následný servis zajišťuje výrobce výtahů ve spolupráci s velkým množstvím obchodních partnerů nebo poboček.

Obchodního zastoupení výrobce v každém kraji České republiky a Slovenska Vám zajistí kvalitní servis téměř všude.



Při výběru výtahu se zajímejte, kde se výtah přesně vyrábí

Nejasné místo výroby zpravidla znamená, že se nejedná o typový výtah od výrobce

Při výběru firmy se dívejte na to, jestli je daná firma přímo výrobcem, nebo je to servisní firma, která výtahy od výrobce nakupuje jako celek.

Pokud daná firma výtahy nakupuje od výrobce, ověřte si, zda je výrobcem autorizována. Zajímejte se o záruku, životnost a dostupnost náhradních dílů.

Servisní síť – Zajímejte se také o servisní síť, která je základem pro Váš výtah.

Široká obchodní síť znamená, že nejste odkázáni na jednu firmu, která bude výtah servisovat.

Pozor na skládané výtahy

Pozor na firmy, které výtahy nedodávají jako celek, ale skládají je po částech od různých výrobců komponentů přímo na místě instalace, což znamená, že ve Vašem domě teprve zjišťují, zda jsou díly vzájemně kompatibilní nebo ne.

Skládané výtahy jsou zpravidla osazeny levnými komponenty z pochybných destinací , což se dříve nebo později projeví na životnosti a poruchovosti výtahu, navíc náhradní díly jsou pak téměř nedostupné! Často patří k nejlevnějším, ale nemusí to být pravda. Poznáte je podle toho, že mají velice málo referencí tady u nás, zato mají krásné zahraniční katalogy a jelikož nejsou dodávány jako kompletní set, zkušební věží se stává Váš bytový dům, kde se teprve testuje, zda budou komponenty vzájemně kompatibilní nebo ne.

Skládané výtahy jsou zpravidla osazeny levnými komponenty z pochybných destinací, což se dříve nebo později projeví na životnosti a poruchovosti výtahu, navíc náhradní díly jsou pak téměř nedostupné! Často patří k nejlevnějším, ale nemusí to být pravda. Poznáte je podle toho, že mají velice málo referencí tady u nás, zato mají krásné zahraniční katalogy a jelikož nejsou dodávány jako kompletní set, zkušební věží se stává Váš bytový dům, kde se teprve testuje, zda budou komponenty vzájemně kompatibilní nebo ne. Pro skládané výtahy malých výrobců existuje jen jediná servisní firma, která by měla dodanému výtahu rozumět – a to je ta, co výtah instalovala. Nemáte pak na výběr.

Moderní výtah je pod neustálým dohledem

Nikoli ale pod dohledem lidí. Z důvodu bezpečnosti by dnes již měl být každý výtah monitorován dálkově. O dálkovém monitoringu detailněji v kapitole 6.



2. Moderní výtahové technologie

Srdcem každého výtahu je jeho stroj, řízení a moderní rám

Moderní výtahy pro modernizace jsou vybaveny bezpřevodovými stroji s permanentními magnety (například ZIEHL-ABEGG nebo SICOR), tyto stroje nemají převodovku a nemají žádnou olejovou náplň.

Moderní výtahy používají k řízení stojů výhradně měniče YASKAWA (Jp), které mají speciální hardware vyvinutý pro 3 miliony startů a více než 70 000 h bezúdržbového provozu.

Jejich spojením spolu s vyspělou technologií rámu a kabiny získáte:

Vysokou energetickou účinnost

Bezpečnou a komfortní jízdu a vynikající pohodlí

Vysokou životnost



Lana vs. plochý nosný ocelový pás s polyuretanovým opláštěním

Pro nejvyšší, nejrychlejší a nejnáročnější výtahová zařízení jsou po celém světě používána speciální ocelová lana. Je to technologie prověřená časem.

Životnost ocelových lan u nejčastěji dodávaného lanového výtahu pro modernizace je výpočtových 6 milionů jízd, což je několikanásobně více než u plochých ocelových pásů. Navíc cena za výměnu plochého pásu bývá až o více než 400 % vyšší oproti ocelovým lanům.

S ocelovými lany se vyhnete několika možným poškozujícím se jevům, kterými trpí ploché pásy jako například: poškozený potah řemenu, podélné praskliny, příčné praskliny, poškození okrajů řemene, opotřebovaný nebo poškozený profil vedení řemene, zvlnění řemenu.

Vždy maximální výtah do vaší šachty

Správná efektivita využití výtahové šachty šetří prostory v domě a maximalizuje rozměry kabiny výtahu.

U moderních výtahů je procento využití výtahové šachty až 65 % u modernizací výtahů a u nových výtahů okolo 55 %.

Maximální využití výtahové šachty je důležité zejména u modernizací výtahů, kdy se % využití šachty zvětší ze 45 % až na 60 % – 65 %.



Moderní výroba a vlastní vývoj

Švýcarská technologie výroby je tou nejmodernější technologií pro výrobu výtahů (laser, ohraňovací lisy, stroje na děrování plechu a další)

Moderní výtahy jsou díky sofistikovaným technologiím vyrobeny jako kompatibilní stavebnice , což zaručuje jejich dlouhou životnost.

Efektivní metody řízení výroby – štíhlá výroba, systém 5S, Kaizen, Kanban pomáhají v zaručení kvality a spolehlivosti jak výrobních postupů tak ve spolehlivosti jednotlivých funkčních dílů výtahů.

Většina hlavních částí výtahu, jako jsou kabina, rám, konzoly a další by měly být pozinkované, což výrazně zvyšuje jejich životnost.

, což výrazně zvyšuje jejich životnost. Pokud nejsou komponenty zinkované, vypadají často za rok jako po deseti letech.

Robotické svařování konstrukcí výtahů zajišťuje vysokou přesnost.



3. Unikátní provozní parametry





Unikátní provozní parametry

Nejlepší jízdní vlastnosti výtahu na trhu zajišťuje Enkodérové snímání polohy výtahu .

. Rotační enkodér přesně určuje polohu výtahu, jedno otočení motoru rozdělí na 2 048 pulzů, jedno 3 m patro rozdělí tedy asi na 8 000 pulzů – měří otáčky motoru, rychlost a zrychlení výtahu, odstraňuje mechanické, nebo elektronické snímače polohy .

Rotační enkodér přesně určuje polohu výtahu, jedno otočení motoru rozdělí na 2 048 pulzů, jedno 3 m patro rozdělí tedy asi na 8 000 pulzů – měří otáčky motoru, rychlost a zrychlení výtahu, odstraňuje mechanické, nebo elektronické snímače polohy. Enkodérové snímáni polohy zajišťuje vysokou přesnost zastavování, přesné nastavení se provede z kabiny. Optimalizuje čas rozjezdu na jmenovitou rychlost (1 m/s) na asi 2 s.



Enkóderové snímání výtahu dovoluje tzv. předotevřít dveře výtahu pro další zrychlení provozu. Dveře výtahu se začnou otevírat už při dojezdu ve dveřním pásmu 15 cm před zastavením ve stanici. Tato funkce zkracuje čas zastavování včetně otevření dveří až pod 3 s (na obrázku výše je to 2,9 s).

Dveře výtahu se začnou otevírat už při dojezdu ve dveřním pásmu 15 cm před zastavením ve stanici. Tato funkce zkracuje čas zastavování včetně otevření dveří až pod 3 s (na obrázku výše je to 2,9 s). Výhodou je zrychlení provozu a tím i úspornější provoz výtahu.

a tím i úspornější provoz výtahu. Automatický sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku proudu zajistí, aby ve výtahu neuvízli lidé. Zapne se okamžitě po výpadku proudu, zajistí sjezd kabiny do nejbližší stanice nízkou rychlostí a otevření dveří. Ve výtahu tak již nikdo neuvízne.

4. Monitoring výtahu pro vaši bezpečnost

Proč byste se měli stresovat revizemi a kontrolami výtahu a bát se, že se výtah porouchá? Monitoring výtahu vám umožňuje poruchy předvídat a provádět tak potřebné úkony dřív, než se výtah skutečně porouchá.

Sledujte svůj výtah odkudkoliv a kdykoliv a řešte jeho závady na dálku bez nutnosti osobní návštěvy.



Moderní výtahy jsou dnes nonstop monitorovány

Výtahy jsou dnes monitorovány 24 h denně a 365 dní v roce. Dálkový monitoring výtahu umožňuje sledovat váš výtah kdykoliv a odkudkoliv přes aplikaci v mobilu.

Pohodlí

Díky monitoringu výtahu je možné většinu závad posoudit a velmi rychle vyřešit na dálku bez nutnosti osobní návštěvy.

Úspora peněz za servis a údržbu

Monitorovaný výtah okamžitě hlásí servisní firmě jakýkoliv problém. Výtah také hlásí, kdy potřebuje servis, a to ještě dříve, než na to přijdou uživatelé = rychlejší řešení problémů na dálku, snížení výdajů na výjezd servisní firmy, a hlavně vaši větší bezpečnost.

Monitoring výtahu vám přináší

Veškeré informace o výtahu na jednom místě

Přístup k výtahu odkudkoliv a kdykoliv

Výtah je neustále pod kontrolou (víte, co se s ním právě děje, jestli je na něm porucha a jaká, a kdy bude potřebovat servis)

Výrazně rychlejší řešení problémů (většinu závad lze posoudit a vyřešit i na dálku bez nutnosti návštěvy)

Věděli jste, že výtah napojený na monitoring sám hlásí servisní firmě, že potřebuje servis (a to ještě dříve, než na to přijdou obyvatelé domu)?

5. Moderní výtah = moderní design

Design výtahu to jsou hlavně dveře a kabina výtahu a pak výtahová šachta, pokud je výtah třeba v prosklené ocelové konstrukci. To ostatní, co není vidět, už většinou nikoho nezajímá do doby, než se výtah s trhnutím rozjede.



Možná vás napadne, proč tak složitě vybírat design něčeho, v čem jedna jízda trvá třeba jen půl minuty. Jenže průměrný výtah o 4 stanicích, který má dle našich zkušeností 50 000 jízd ročně a jedna jízda trvá 20 s, je denně v provozu 45 min a ročně v něm lidé dohromady stráví 11,5 dne (4 podlažní domy) anebo dokonce 23 dní (8 podlažní budovy), a to už myslím stojí za to, vybrat si takový design, ve kterém se budete cítit dobře.



Kabina výtahu

Kabina výtahu asi bude vždy taková větší krabice, to asi nezměníme. Co ale můžeme měnit je:

Druh povrchu a jeho dokonalé zpracování

Precizní výběr materiálů a jejich doporučených kombinací

Sladěné designové prvky ovládání, madel, zrcadel, osvětlení a třeba sedátka

A pak něco navíc – ambientní osvětlení a ozvučení kabiny, bezdotykové ovládání

Vyhněte se všem nátěrům kabin a práškovým barvám (komaxit). Jsou už více než přežitkem z porevoluční doby, i když takových výtahů se u nás vyrábí možná ještě většina.

Z jakých povrchů kabiny můžete vybírat:

1. Pokud šetříte, výtahem moc nejezdíte a design vám nic neříká:

Kabina s povrchem PLALAM – což je pozinkovaný plech se zatepla nanesenou PVC vrstvou a ochranným filmem.

2. Zlatý střed, pokud se chcete cítit dobře

Dvouvrstvé stěny kabiny – oboustranně pozinkovaný plech + finální vrstva POLYREY (Fr.) – což je vysokotlaký laminát s velkou variabilitou a odolností, otěruvzdorný Je odolný proti proražení, odolný vůči teplotě (do 180 st. C) a proti průniku vody. Nabízí více než 200 barevných provedení.









3. Pokud chcete pro svůj výtah něco opravdu exkluzivního – něco, co bude krásné napořád – vyberte si skleněný design kabiny

Skleněný design je řešení opravdu na pořád, je nadčasové a vždy elegantní, tohle vám budou v okolí závidět. Jedná se o technologii, kdy se mezi dvě skleněné tabule vloží vámi vybraný motiv či fotka. Můžete se tak v kabině výtahu dívat na les, pláž či na jiný motiv, který je vám blízký.









Vybavení a ovládání výtahů

Standardně by to mělo vypadat asi takto: antivandalní tlačítka v nerezovém panelu k tomu, nějaké designové zrcadlo, kvalitní madlo, podhledové osvětlení a pokud je v domě více starších lidí, doporučujeme sedačku a taky hlásič pater. Celé vybavení vidíte na obrázku. A to je i naše doporučení.



Výtahové dveře doplní design vaší kabiny

Těšte se z vašeho výtahu už při prvním pohledu na něj. Vyberte si zajímavou barvu a slaďte si tak dveře s interiérem kabiny i interiérem vašeho domu.

Pokud je v šachtě dostatek místa, jsou dveře většinou automatické, pro vaše pohodlné nastupování a vystupování. Pokud jsou ale prostorové nároky šachty minimální vystačíte si i s ručními šachetními dveřmi.

6. Nejnovější vychytávky do výtahu

Moderní výtah si dnes přivoláte pouhým mávnutím ruky

Ovládejte výtah gesty – přivolejte si jej mávnutím ruky



Líbila by se vám možnost přivolat si výtah mávnutím ruky, tedy bezdotykově?

Nejbezpečnější a nejhygieničtější ovládání výtahu nejen v době pandemie je bezdotykové ovládání výtahu – přivolání výtahu mávnutím ruky a bezdotyková tlačítka.

Výtah si tak jednoduše přivoláte mávnutím ruky ve směru, ve kterém hodláte jet (nahoru, dolů).

Hlavní výhodou bezdotykového ovládání je, že se při vstupu do výtahu nemusíte ničeho dotknout , a výtah si jednoduše přivoláte mávnutím ruky. V době pandemie může toto řešení pomoci předejít přenášení různých nemocí.

, a výtah si jednoduše přivoláte mávnutím ruky. V době pandemie může toto řešení pomoci předejít přenášení různých nemocí. Tato chytrá krabička plná senzorů rozpozná lidskou ruku, díky čemuž se aktivuje a rozpozná směr pohybu i touhu osoby tlačítko zmáčknout.

Dotykový Touch displej

Počasí, zprávy a videa na dotykovém displeji v kabině

Tento barevný 16“ dotykový TFT Displej nahradí tlačítkový panel v kabině výtahu

LC Touch displej dokáže přehrát jakékoliv video, můžete se tak ve výtahu dívat na trailer k novému filmu nebo zábavná videa. Tento displej také zobrazuje zprávy, můžete si tak ve výtahu přečíst aktuální zprávy dne.

Displej obrazuje:

Videa

Aktuální čas a počasí

Krátké zprávy

Hlásič pater

Ambientní ozvučení