Změny předpisů v oblasti výtahů a zdvihacích plošin pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

a příklady podstatných změn vyžadujících povolení záměru
S účinností od 1. února 2026 platí v České republice ČSN EN 81-41 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu. Norma je součástí evropské série EN 81 pro výtahy a speciální zvedací zařízení. Stavební odbor Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil v této souvislosti aktualizované metodické doporučení, které se týká údržby a výměny, včetně příkladů podstatných změn vyžadujících povolení záměru.
ČSN EN 81-41 ED.2 je definována jako aktualizovaná evropská norma pojednávající o bezpečnostních požadavcích na konstrukci, výrobu, montáž, údržbu a demontáž elektricky poháněných svislých zdvihacích plošin připevněných ke konstrukci budovy určených pro používání osob s omezenou schopností pohybu. Zabývá se všemi závažnými nebezpečími u zdvihacích plošin, pokud jsou používány tak, jak předpokládal výrobce (viz kapitola 4). Norma neplatí pro svislé zdvihací plošiny určené pro osoby s omezenou schopností pohybu vyrobené před datem publikace této evropské normy. Norma je součástí evropské série EN 81 pro výtahy a speciální zvedací zařízení [1].
Technické požadavky, údržba a povolení záměru
Stavební odbor Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) ve svém doporučení připomíná kromě jiného i platný právní předpis, který upravuje technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy – a to nařízení vlády č. 122/2016 [2] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/ES z 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy [3].
„Podle § 4 nařízení vlády č. 122/2016 mohou být do provozu uvedeny výtahy pouze tehdy, jestliže jsou správně nainstalovány, a za předpokladu, že budou udržovány a používány k určenému účelu, a splňují požadavky stanovené tímto nařízením. Výtahy s motorickým pohonem o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m, které jsou trvalou součástí staveb, jsou vyhrazeným zdvihacím zařízením, tj. zařízením se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, které podléhá dozoru podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,“ uvádí se v aktualizovaném metodickém doporučení s připomenutím litery stavebního zákona (283/2021 Sb.), který ustanovuje pojem udržovací práce a určuje, kdy je třeba povolení záměru:
- nevyžaduje se povolení záměru, pokud provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou (definiční znaky drobných staveb uvedených v bodě 1 písm. d) přílohy č. 1 stavebního zákona),
- vyžaduje se povolení záměru, pokud nejsou splněny definiční znaky drobných staveb – pak jsou podle přílohy č. 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona považovány za jednoduché stavby
- nekolaudují se, neboť nejsou stavbou ve smyslu § 5 stavebního zákona
„Údržba výtahu ve většině případů nebude podléhat posuzování stavebního úřadu s jedinou výjimkou – pokud by nebyla splněna byť jedna jediná podmínka uvedená v bodě 1 písm. d) přílohy č. 1 stavebního zákona, tj. provedení udržovacích prací by mohlo negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání, nebo pokud by byly udržovací práce prováděny na stavbě, která je kulturní památkou (výtah je součástí stavby, která je kulturní památkou). V takovém případě vyžadují udržovací práce povolení v režimu jednoduchých staveb (dle přílohy č. 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona),“ dodává expert MMR a nabízí k publikaci tabulku příkladů podstatných změn výtahů vyžadujících povolení záměru.
Členění a označení změn podle ČSN 27 4011
4.1 písm. a) Změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů
- Zvětšení zdvihu výtahu nebo počtu stanic spojené se stavební úpravou šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby
- Zvýšení nosnosti výtahu spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce stavby
4.1 písm. c) Změna částí výtahu
- Změna šachetních dveří výtahu, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí stavby
- Výměna hydraulického válce výtahu, pokud nová konstrukce pro umístění hydraulického válce vyžaduje zásah do nosné konstrukce stavby
- Výměna druhu nebo typu vodítek výtahu, pokud při výměně dojde ke změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek
4.1 písm. d) Úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor
- Úprava rozměrů strojovny výtahu nebo její posunutí v případě možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby
- Změna stávajících otvorů v podlaze strojovny výtahu v závislosti na změně dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny výtahu nosná
- Úprava rozměrů prostoru pro kladky výtahu nebo jeho posunutí v případě možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby
- Prodloužení zděné šachty výtahu v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo v případě změn rozměrů šachty – zásah do nosné konstrukce šachty
- Zvětšení prohlubně šachty výtahu v případě zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby
- Změna původního ohrazení šachty výtahu na kovovou samonosnou šachtu výtahu
- Změna materiálu opláštění kovové samonosné šachty výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu
- Změna materiálu výplně stávajícího ohrazení šachty výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu
- Doplnění chybějícího ohrazení šachty výtahu spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtah
Zdroj: MMR ČR
Metodické doporučení stavebního odboru MMR bylo aktualizováno v březnu 2026 [4] s hojnými dodatky a odkazy na další normy a právní předpisy vztahující se k výtahům [5]. Nutné je připomenout též povinnosti majitelů a pravidelné činnosti, které vyžadují výtahy a plošiny dle platných ČSN a rovněž normy vztahující se k bezpečnosti práce [6].
