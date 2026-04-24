Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení v kontextu probíhajících i připravovaných změn
Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení v kontextu probíhajících i připravovaných změn
Druhý ročník dvoudenní československé konference pracovníků z oblasti zdvihacích zařízení proběhl letos v Mikulově. Hovořilo se o nové legislativě, o podmínkách pro činnosti v Čechách a na Slovensku, včetně porovnání, řešila se spolupráce Asociací výtahářských společností s obchodními a průmyslovými komorami, své místo zde měly i přednášky na téma poznatky z praxe a výsledky odborných a inspekčních prohlídek. Akce se pravidelně těší velkému zájmu návštěvníků. Nabízíme malé ohlédnutí.
„Navazujeme na úspěšný první ročník, který si stanovil za cíl propojit odborníky z České a Slovenské republiky. Letošní konference řešila aktuální otázky provozu, revizí, bezpečnosti a legislativy a poskytla prostor pro odbornou diskusi, výměnu zkušeností a hledání společných řešení využitelných v praxi. V podobné dramaturgii budeme dále pokračovat,“ uvedla Ing. Kateřina Látalová, Ph.D., ze společnosti Kapka Plus, která je organizátorem akce.
Spolupráce a společná snaha o další rozvoj oboru
Motto letošní konference znělo „Společná minulost, spoločná budúcnosť,“ což naznačoval i pohled do programu, který byl pečlivě rozdělený do dvou sekcí a dvou jazyků: Sekce Výtahy (Sekcia Výťahy) a Sekce Ostatní zdvihací zařízení (Sekcia Ostatné zdvihacie zariadenia). Akce se zúčastnilo 160 osob. Přednášející z řad českých a slovenských odborníků, zástupců profesních komor a svazů, technické inspekce, Unie výtahového průmyslu, Inspektorátu práce a dalších institucí, nabídli komplexní přehled nových nařízení, evropských směrnic, zákonů a norem; v odborných diskusích poté vystupovali lidé z praxe a zástupci státní správy [1].
Po úvodním slovu zástupců asociací a svazů se řešila vyhláška č. 508/2009 Z.z. z pohledu podmínek pro činnost zařízení v oblasti bezpečnosti technických zařízení ve Slovenské republice. Ing. Adam Mihálka z Technické inspekce SR seznámil s jejím obsahem. S českým kolegou Ing. Tomášem Tůmou a Alešem Wagnerem z Technické inspekce ČR poté porovnávali legislativu, a to včetně nejčastěji citovaného zákona 250/2021 Sb., NV č. 193/2022 Sb. Podmínky pro činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních v ČR, pracovní plošiny a svislé zdvihací plošiny.
„Podle nové legislativy § 24(1) Zákona č. 250/2021 Sb. má Osvědčení o odborné způsobilosti TIČR získané podle zákona č. 174/1968 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 19/1979 Sb. platnost 5 let. Platnost Oprávnění, dle § 24(2) Zákona č. 250/2021 Sb., vydané ITI skončí nejpozději uplynutím 3 let; vydané TIČR do 5 let, od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1. 7. 2022,“ připomněli řečníci s odkazem na Rozsahy – zařazení do skupin a podskupin, které se mohou lišit u původních dosud platných osvědčení a oprávnění a nově získaných osvědčení a oprávnění TIČR podle zákona č. 250/2021 Sb. a NV ZDVIH č. 193/2022 Sb. Podrobnosti níže v Literatuře [2].
Důležité je v tomto kontextu připomenout také Nařízení vlády 175/2024 Sb. ze dne 12. června 2024, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a Metodické doporučení odboru stavebního řádu MMR k údržbě a výměně výtahů, s aktualizací v březnu 2026. Celé znění ke stažení dole v Literatuře [3].
Neméně podstatné je Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2023/1230 o strojních zařízeních, kterému se ve svém referátu věnoval Ing. Róbert Paška z Technicke inšpekcie SR. Celé nařízení vstoupí v platnost 20. ledna 2027, přičemž některé články budou v účinnosti již dříve.
„Podle přechodných ustanovení navrhovaného zákona bude platit, že strojní zařízení, jež byla uvedena na trh před 20. lednem 2027, která jsou v souladu s nařízením vlády č. 176/2008 Sb., lze dodávat na trh i po tomto dni. Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydané v souladu s nařízením vlády č. 176/2008 Sb. zůstanou v platnosti do skončení doby jejich platnosti. Navrhovaným zákonem dojde ke zrušení nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a všech jeho novelizačních předpisů,“ zaznělo v diskusi s odkazem na plný text, dostupný níže v Literatuře [4].
Bezpečnost práce, evropská nařízení a normy
Z hlediska bezpečnostních předpisů se řešilo převážně Nařízení EN 81-76:2025 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, v tomto případě převážně část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů. Obsahu normy se věnoval Mgr. Ladislav Olšavský z firmy Otis Výťahy. Seznámil přítomné s rozsahem normy, technickými požadavky na výtahy, architektonickými a provozními podmínkami a doporučil návrhy pro projektování, montáž a údržbu takovýchto výtahů v různých tepech budov [5].
Důležitou částí přednášek v sekci Výtahy byly dále diskuse o možnosti vlivu na vznikající legislativu, vliv na jednání se státními orgány a činnost v rámci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) při překladu EN norem, tvorba norem ČSN, práce v rámci CEN/CENELEC a podíl na tvorbě EN norem. Debatu vedla Unie výtahového průmyslu ČR (UVP), která nastínila též možnosti vzniku obdoby UVP na Slovensku [6].
„Prvním krokem je zapomenout na předsudky a zaměřit se na společné cíle. Ten, kdo převezme výzvu, osloví potencionální členy, stane se koordinátorem a potom možná i generálním sekretářem společenstva. Krok druhý je najít zakládající jádro: Ověřte, které společnosti na Slovensku mají zájem, najděte respektované osoby, které podpoří důvěryhodnost projektu a určete koordinátora, který bude řídit proces vzniku/obnovy společenstva. Potom oslovte i ty ostatní, zatím nerozhodnuté. A třetí závěrečný krok je definice společné vize a podniknutí potřebných prvních kroků, stanovit účel a cílovou skupinu,“ konstatoval ve svém příspěvku Michal Švásta z české UVP.
Posuzování shody a zajímavé zkušenosti z praxe
Z bohatého programu československé konference v Mikulově na Moravě dále vybíráme důležité téma, a tím je posuzování shody výtahů a jejich uvádění na trh. Tématu se věnoval Ing. Vladimír Halagan a Ing. Adam Mihálka z Technické inšpekcie SR. Ve svém příspěvku konstatovali, že všechny nově postavené výtahy v nových nebo starých budovách jsou označeny jako produkty a podléhají hodnocení shody podle evropské směrnice R 2014/33/EU, která se zabývá harmonizací legislativy členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent výtahů.
„Členské státy Evropské unie převzaly tuto legislativu – Směrnice EP a R 2014/33/EU – a transformovaly ji do své národní legislativy. Výtahy jsou určeny jako produkt podle zákona 56/2018 Sb. Tento zákon obecně označuje hodnocení shody výroby, zpřístupnění určitého produktu na trhu a změnu určitých zákonů,“ uvedl Vladimír Halagan a odkázal na podrobnosti dole v Literatuře [7].
Součástí konference nejsou přirozeně pouze odborné debaty, které se týkají legislativy. Akce má také svoji společenskou část (tentokrát se zpívalo s cimbálovkou) a oblíbenou část diskusní, kde se řeší i zajímavé zkušenosti z praxe. Stabilní místo zde mají orgány inspekce práce, které často přicházejí se zajímavými statistikami a kuriózními historkami. Z debat je nicméně patrné, že provoz zařízení vykazuje stabilně zvýšenou míru úrazovosti. Proto si zde orgány inspekce práce každoročně stanoví za hlavní úkol širší zaměření na kontrolu a prevenci. V roce 2025 byla dle jejich interpretace věnována zvláštní pozornost kontrole bezpečné práce u jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem, dále pak u pracovních plošin, stavebních výtahů, regálových zakladačů výtahů pro dopravu osob a nákladů, interním předpisům zaměstnavatelů, včetně kontroly seznamování obsluhovatelů zdvihacích zařízení s konkrétními návody výrobců pro obsluhu zařízení. Kontroly byly také zaměřeny na činnosti prováděné revizními techniky zdvihacích zařízení, zejména na obsah revizní zprávy vyhrazených zdvihacích zařízení. Celou sekci Bezpečnosti práce, včetně orgánů inspekce lze najít na specializovaném portálu UVP [8].
Doporučená literatura a zdroje:
- Více o 2. ročníku mezinárodní Československé konference pracovníků z oblasti zdvihacích zařízení, včetně programu a přednášek zde
- Znění vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zde a zákon 250/2021 Sb., NV č. 193/2022 Sb. zde. Technická inspekce ČR: Rozsahy – zařazení do skupin a podskupin zde
- Metodické doporučení stavebního odboru Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) bylo aktualizováno v březnu 2026, ke stažení zde
- Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2023/1230 o strojních zařízeních zde
- Odkazy na další normy, právní předpisy a stav legislativy EN lze vyhledat na portálu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zde
- Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, celé znění zde a Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, kterým se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, celé znění zde
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/ES z 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy, celé znění ke stažení zde
- Přehled všech orgánů dozoru a inspekce, bezpečnostní předpisy, technické požadavky na výrobky, povinnosti a odpovědnost výrobce a další odkazy lze vyhledat na specializovaném portálu Český národní informační server pro obor výtahy a zdvihací zařízení zde